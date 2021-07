Barbara D’Urso e Zangrillo: presto sposi? (Di martedì 20 luglio 2021) Barbara D’Urso in abito bianco su Instagram. La padrona di casa di Pomeriggio 5 ha pubblicato sul suo profilo una sua foto in cui si mostra volteggiante sulla spiaggia, fasciata da uno splendido vestito in pizzo che ricorda quello di una sposa. Novita’ in vista con Francesco Zangrillo? Barbara D’Urso come una sposa in riva al mare. La conduttrice napoletana è apparsa così sui social e già il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 luglio 2021)in abito bianco su Instagram. La padrona di casa di Pomeriggio 5 ha pubblicato sul suo profilo una sua foto in cui si mostra volteggiante sulla spiaggia, fasciata da uno splendido vestito in pizzo che ricorda quello di una sposa. Novita’ in vista con Francescocome una sposa in riva al mare. La conduttrice napoletana è apparsa così sui social e già il Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

ReTwitStorm_ita : Anna #Tatangelo si #Prepara per #Scene Da Un #Matrimonio: «Mi sono #Sempre #Ispirata ad #Artiste come Raffaella Car… - FDM_68 : @enricoEenrico @VigallMe @Tremenoventi Dipende a chi credi caro tuttologo ... se permetti io credo a quello che dic… - lorenzo60833262 : RT @Mattiabuonocore: ho detto che era una delle poche in Italia a fare la raccolta differenziata. (...) Dal punto di vista umano ho altri r… - GiuseppeporroIt : Simona Ventura replica alle polemiche nate sulla presenza del figlio di Barbara d’Urso nella produzione del suo pro… - chiarusso_ : RT @IlContiAndrea: #AnnaTatangelo a FqMagazine: “Barbara d’Urso grande professionista ma io sono un’altra cosa. La rottura con Gigi D’Aless… -