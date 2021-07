Un festival per il reportage (Di lunedì 19 luglio 2021) Dal 23 al 25 luglio la prima edizione del festival del reportage, ideato per dare senso e valore al lavoro dei fotogiornalisti. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 19 luglio 2021) Dal 23 al 25 luglio la prima edizione deldel, ideato per dare senso e valore al lavoro dei fotogiornalisti. Leggi

Advertising

francescacheeks : Per caso i concerti possono essere sempre così? Chiedo eh, perché è stato bellissimo. Grazie Biella! Stasera Como,… - meb : Complimenti Maestro! Tutti orgogliosi di Marco #Bellocchio per la “Honorary Palme d'or” a @Festival_Cannes. Sempre… - ItalyMFA : La 'María de Buenos Aires' di Astor Piazzolla nella co-produzione con il Teatro Goldoni Livorno è la protagonista d… - claradistaso : RT @PPeracchini: Festival Internazionale del Jazz della Spezia: oltre 2500 persone presenti per la prima settimana di festival! Grande succ… - axelvassallo : RT @fraversion: quest'anno sarò uno dei giurati di @il_feST, il Festival delle serie tv. Evviva! Grazie @marina_pierri per l'invito. #FeSt2… -