Advertising

anteprima24 : ** Tre quindicenni infettati, focolaio di quindici persone a Vallo della Lucania ** - VittoriaBaruff1 : Spesa di un trio di quindicenni in vacanza da sole al mare: barattolo di crema Pan di stelle, yogurt 0% grassi, una… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre quindicenni

SeiTV

Gli ultimi ad essere risultati positivi al tampone sono stati. le autorità sanitarie hanno avviato la ricostruzione della catena dei contatti. Il cluster di Vallo della Lucania era ...Solo 7 sono stati trasportati al pronto soccorso di Lecco per accertamenti in codice verde a causa dell'inalazione del fumo:quattordicenni,e un sedicenne. L'intervento dei ...VEDELAGO - Rebecca Agbortabi cresce, eccome se cresce. Sabato 17 luglio a Vedelago la quindicenne di Trevisatletica, nell’arco di tre ore, ha vinto gli 80 ostacoli in 12”05 (+1.5) e i 300 ostacoli in ...Una quindicenne è stata salvata da due cani bagnino. E’ accaduto ieri nel mare di Palinuro, frazione del Comune di Centola (Salerno), nel Cilento.