Temptation Island: lacrime amare per Alessio (Di lunedì 19 luglio 2021) Oggi andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island e, come sempre, non mancheranno le emozioni per i concorrenti rimasti ancora in gioco ma anche per il pubblico. In particolare sembra che Alessio, che partecipa insieme alla compagna Natascia, verserà lacrime amare di fronte al comportamento e alle parole della ragazza. Mentre si avvicinano le 21.30, orario in cui andrà in onda una nuova puntata di Temptation Articolo completo: dal blog SoloDonna

bvrbharrys : Pensavo di stare su Twitter a distrarmi sta sera ma mi sono appena ricordata che commenterete tutti temptation island che paura - milvkovich : è saltato per un momento canale 5 ho avuto paura di perdere temptation island dopo momenti di panico vero - tlicbuwyg : c'è temptation island non ho manco voglia di vederlo - ARM0FASTRANGER : RT @BOR3DGIULIA: ??Liam Payne avvistato in Sardegna sul set di Temptation Island per girare la nuova stagione da tentatore - ofchiwi : guardando Temptation Island e volendo restare single a vita -