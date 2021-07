Sfruttavano migliaia di PS4 per speculare su FIFA Ultimate Team | scoperta una farm bot in Ucraina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sfruttavano migliaia

Corriere della Sera

... per essere invece destinata alla prostituzione dai suoi connazionali che neil ... Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine didi ferraresi che ci leggono ogni giorno, ...... per essere invece destinata alla prostituzione dai suoi connazionali che neil ... Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine didi ferraresi che ci leggono ogni giorno, ...Un gruppo in Ucraina usava migliaia di PlayStation 4 per speculare sulle figurine virtuali di FIFA Ultimate Team. Inizialmente si pensava che fosse usata per minare criptovalute.Migliaia di persone costrette a lavorare nei campi dall’alba al tramonto, senza diritti e senza dignità, per garantire frutta e ortaggi freschi sulle nostre tavole ...