(Di lunedì 19 luglio 2021) “Serve un piano nazionale per monitorare l’andamento della vaccinazione in previsione del calo dell’immunità e di nuove varianti: chi è coperto, con quante dosi, da quanto tempo e con quali risultati”. Così parlando alla Stampa Guido, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Roma Tor Vergata e consulente per l’emergenza del generale Figliuolo. Ai leader che, addirittura esitano a vaccinarsi,dice: “Aiuterebbero i buoni esempi. In ogni caso, per la scienza fino a 12 anni ivanno vaccinati. E poi probabilmente si scenderà a sei”. E sul virus: “Non bisogna ridursi ad inseguirlo. È importante monitorare come ...

Advertising

carlo_masera : RT @HuffPostItalia: Rasi: 'Vaccinare anche i bambini e obbligare chi lavora con il pubblico' - StaserasolounTG : RT @HuffPostItalia: Rasi: 'Vaccinare anche i bambini e obbligare chi lavora con il pubblico' - HuffPostItalia : Rasi: 'Vaccinare anche i bambini e obbligare chi lavora con il pubblico' - siriapelle : RT @GianpaoloG: @fmonaldi65 @pinti1982 Se hai letto gli EMA leaks usciti l'anno scorso, qualche dubbio ti viene. Comunque fu proprio il di… - GianpaoloG : @fmonaldi65 @pinti1982 Se hai letto gli EMA leaks usciti l'anno scorso, qualche dubbio ti viene. Comunque fu propr… -

Ultime Notizie dalla rete : Rasi Vaccinare

Orizzonte Scuola

Senza farsi prendere dal panico: continuiamo a'. LE ULTIME NOTIZIE World Brasile: ... Read More Salute Covid:, 'Ci saranno altre varianti, sì al green pass' 18 Luglio 2021 L'uso del Green ...Sperando che così rinsavisca e fornisca un'educazione e un esempio validi ai suoi allievi', rimarca. 'Dai 12 anni in su non faremo in tempo atutti - osserva - ammesso che i figli dei ...Il consigliere di Figliuolo: "La terza dose di massa non ha senso, ma per immunodepressi e anziani potrebbe servire" ...L'ex direttore dell’Ema Guido Rasi: «Serve un piano nazionale di monitoraggio in vista del calo dell’immunità e di nuove varianti» ...