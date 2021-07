Maria De Filippi, l’ha scelta come braccio destro: l’ex gieffina è una sua autrice (Di lunedì 19 luglio 2021) Chi è l’ex gieffina, ora autrice di Maria De Filippi? Scopriamo di chi si tratta e in quali programmi è coinvolta. autrice dei programmi di Maria De Filippi (Immagine presa dal profilo Instagram)In pochi la riconoscono ora. Eppure una delle protagoniste della seconda edizione del Grande Fratello è ora diventata autrice dei programmi di Maria De Filippi. Correva l’anno 2001 e c’era alla conduzione la giornalista e conduttrice Daria Bignardi. Dopo il successo della prima edizione vinta da Cristina Plevani, ... Leggi su kronic (Di lunedì 19 luglio 2021) Chi è, oradiDe? Scopriamo di chi si tratta e in quali programmi è coinvolta.dei programmi diDe(Immagine presa dal profilo Instagram)In pochi la riconoscono ora. Eppure una delle protagoniste della seconda edizione del Grande Fratello è ora diventatadei programmi diDe. Correva l’anno 2001 e c’era alla conduzione la giornalista e conduttrice Daria Bignardi. Dopo il successo della prima edizione vinta da Cristina Plevani, ...

