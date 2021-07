Maneskin, prima stroncatura di un noto americano: “Beggin è atroce, se loro sono rock è bene che il rock sia morto” (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo aver conquistato l’Europa intera, i Maneskin sono sbarcati in USA e stanno riscuotendo un’enorme successo anche oltreoceano. Beggin si trova nella top 10 di iTunes USA ed è ancora alla prima posizione della Global Chart di Spotify. Il New York Times ha celebrato la band italiana dichiarando che presto potrebbero conquistare tutto il mondo, ma c’è anche chi ha stroncato la musica dei Maneskin. La dura critica di Deville per i Maneskin. Su Stereogum (famosissimo sito che si occupa di musica rock e indipendente) il noto critico Chris ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo aver conquistato l’Europa intera, isbarcati in USA e stanno riscuotendo un’enorme successo anche oltreoceano.si trova nella top 10 di iTunes USA ed è ancora allaposizione della Global Chart di Spotify. Il New York Times ha celebrato la band italiana dichiarando che presto potrebbero conquistare tutto il mondo, ma c’è anche chi ha stroncato la musica dei. La dura critica di Deville per i. Su Stereogum (famosissimo sito che si occupa di musicae indipendente) ilcritico Chris ...

CB_Ignoranza : Per la prima volta nella storia una Nazione vince Eurovision ed Europeo di calcio nello stesso anno ???? Più campion… - Notodaydear : No raga la giacca sulla pelle é un trend orrendo. Su di loro ok a rappresentanza dei Maneskin ma inizio a vederla i… - suckerfornickjs : RT @suckerfornickjs: Io sono sempre più scioccata dal successo dei #maneskin. Sono così felice che il loro talento venga riconosciuto. Prim… - nagia59 : RT @suckerfornickjs: Io sono sempre più scioccata dal successo dei #maneskin. Sono così felice che il loro talento venga riconosciuto. Prim… - LamentoMi : RT @suckerfornickjs: Io sono sempre più scioccata dal successo dei #maneskin. Sono così felice che il loro talento venga riconosciuto. Prim… -