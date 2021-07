Hysaj canta ‘Bella Ciao’ e scatena la furia dei tifosi: la Lazio allo scoperto con un comunicato (Di lunedì 19 luglio 2021) La Lazio ha piazzato un colpo importante per la fascia, si è assicurata le prestazioni dell’ex Napoli Hysaj. Si tratta di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista tecnico, si è sempre dimostrato un giocatore di grande sacrificio e prezioso dal punto di vista tattico. Nelle ultime ore è scoppiato un caso per un episodio extra-campo, il calciatore come rito di iniziazione ha cantato ‘Bella Ciao’ ed il gesto non è stato gradito dai tifosi biancocelesti. Nelle intenzioni del calciatore il riferimento riguardava la ‘Casa di carta’, serie tv spagnola in onda su ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 luglio 2021) Laha piazzato un colpo importante per la fascia, si è assicurata le prestazioni dell’ex Napoli. Si tratta di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista tecnico, si è sempre dimostrato un giocatore di grande sacrificio e prezioso dal punto di vista tattico. Nelle ultime ore è scoppiato un caso per un episodio extra-campo, il calciatore come rito di iniziazione hatoed il gesto non è stato gradito daibiancocelesti. Nelle intenzioni del calciatore il riferimento riguardava la ‘Casa di carta’, serie tv spagnola in onda su ...

