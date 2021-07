Gf Vip 6, nel cast anche un’ex protagonista di Temptation Island? L’indiscrezione (Di lunedì 19 luglio 2021) Tra i programmi di punta della nuova stagione televisiva di Canale 5 in partenza a settembre, rientra senza ombra di dubbio la sesta edizione del Gf Vip, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Se i nomi degli opinionisti – Sonia Bruganelli e Adriana Volpe – sembrano ormai essere certi, per quanto riguarda i concorrenti la situazione appare ancora piuttosto confusa e nelle ultime ore sono trapelate nuove indiscrezioni a proposito dei possibili coinquilini che varcheranno la porta del Gf Vip 6. Come riportato dal portare Biccy.it, infatti, il sito iGossip.it ha svelato che tra i concorrenti della nuova edizione del reality potrebbe esserci anche un’amata ex ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 luglio 2021) Tra i programmi di punta della nuova stagione televisiva di Canale 5 in partenza a settembre, rientra senza ombra di dubbio la sesta edizione del Gf Vip, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Se i nomi degli opinionisti – Sonia Bruganelli e Adriana Volpe – sembrano ormai essere certi, per quanto riguarda i concorrenti la situazione appare ancora piuttosto confusa e nelle ultime ore sono trapelate nuove indiscrezioni a proposito dei possibili coinquilini che varcheranno la porta del Gf Vip 6. Come riportato dal portare Biccy.it, infatti, il sito iGossip.it ha svelato che tra i concorrenti della nuova edizione del reality potrebbe esserciun’amata ex ...

