Frode in appalti nelle mense scolastiche del Friuli, quattro persone ai domiciliari (Di lunedì 19 luglio 2021) quattro persone sono state poste agli arresti domiciliari e una quinta all'obbligo di dimora dai Carabinieri del Nas di Udine nell'ambito di un'indagine per Frode in pubbliche forniture sugli appalti per le mense scolastiche. Le misure, emesse con ordinanza cautelare del gip del Tribunale di Udine sono in corso di esecuzione dalle prime ore di stamani da parte dei militari dell'Arma dei Nas di Udine nei confronti di tre persone residenti in Campania – un 73enne di Napoli, un 57enne di Volla (Napoli), un 33enne di Sant'Antonio Abate (Napoli) – e una quarta, ...

