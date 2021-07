Federica Panicucci è l’estate più bella tra me e Marco l’incastro perfetto (Di lunedì 19 luglio 2021) Federica Panicucci è in vacanza a Forte dei Marmi, la conduttrice in bikini sfoggia un fisico da 10 e lode. Insieme a lei c’è Bacini, con cui fa coppia da 5 anni e di cui è follemente innamorata. E’ felice e si vede. Durante la sua vacanza in famiglia a Forte dei Marmi, Federica Panicucci Leggi su people24.myblog (Di lunedì 19 luglio 2021)è in vacanza a Forte dei Marmi, la conduttrice in bikini sfoggia un fisico da 10 e lode. Insieme a lei c’è Bacini, con cui fa coppia da 5 anni e di cui è follemente innamorata. E’ felice e si vede. Durante la sua vacanza in famiglia a Forte dei Marmi,

Advertising

zazoomblog : Federica Panicucci sostituita? Ecco chi ci sarà in estate - #Federica #Panicucci #sostituita? - zazoomblog : Federica Panicucci “scappa” in ferie: chi la sostituisce a Mediaset? - #Federica #Panicucci #“scappa” #ferie:… - zazoomblog : Federica Panicucci sostituita ufficiale il nome della nuova conduttrice - #Federica #Panicucci #sostituita - andreapalazzo2 : RT @MediasetTgcom24: Per Federica Panicucci è l'estate più bella: 'Sono felice, tra me e Marco l'incastro perfetto' #federicapanicucci ht… - Romina32191498 : RT @MediasetTgcom24: Per Federica Panicucci è l'estate più bella: 'Sono felice, tra me e Marco l'incastro perfetto' #federicapanicucci ht… -