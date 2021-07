Alluvione in Germania: oltre 150 morti e interi villaggi spazzati via (Di martedì 20 luglio 2021) Continuano le ricerche dei dispersi in Germania dopo l'Alluvione che ha travolto diverse regioni del Paese provocando oltre 150 morti. Intanto è rientrato l'allarme per la diga di Steinbachtalsperre ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 20 luglio 2021) Continuano le ricerche dei dispersi indopo l'che ha travolto diverse regioni del Paese provocando150. Intanto è rientrato l'allarme per la diga di Steinbachtalsperre ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Continua a salire il bilancio delle vittime del maltempo che ha colpito il Nord Europa: i morti ora sono almeno 188… - Tg3web : Pesante il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha investito il nord Europa. La Germania il paese più colpito,… - Adnkronos : Aumenta ancora il bilancio dei morti in #Germania a causa della #alluvione - fabius10scudi : RT @climatemon: L'alluvione in Germania e i dati (questi sconosciuti). Luigi Mariani tutto da leggere ?? - climatemon : L'alluvione in Germania e i dati (questi sconosciuti). Luigi Mariani tutto da leggere ?? -