PSG, Paredes rivela: “Tanti discorsi tra di noi sul possibile arrivo di Messi” (Di domenica 18 luglio 2021) Nonostante Leo Messi sia ancora ufficialmente un giocatore senza squadra, è praticamente certo che continuerà la sua brillante carriera al Barcellona. Negli ultimi mesi, tuttavia, la sua permanenza al club catalano è stata tutt’altro che scontata, con il Paris Saint-Germain a rappresentare una pista molto invitante per il futuro della Pulga. A riguardo, Leandro Paredes, calciatore dei parigini, ha rivelato un retroscena ai microfoni di ESPN: “Ci sono stati un sacco di discorsi nel club quando si vociferava che Leo potesse venire a Parigi. È stato un sogno immaginarlo con noi la prossima stagione, ma non sarà così. Spero ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Nonostante Leosia ancora ufficialmente un giocatore senza squadra, è praticamente certo che continuerà la sua brillante carriera al Barcellona. Negli ultimi mesi, tuttavia, la sua permanenza al club catalano è stata tutt’altro che scontata, con il Paris Saint-Germain a rappresentare una pista molto invitante per il futuro della Pulga. A riguardo, Leandro, calciatore dei parigini, hato un retroscena ai microfoni di ESPN: “Ci sono stati un sacco dinel club quando si vociferava che Leo potesse venire a Parigi. È stato un sogno immaginarlo con noi la prossima stagione, ma non sarà così. Spero ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : #Calciomercato #Juventus, #Locatelli non si #Sblocca | #Nuovo #Affare con il PSG - PSG24hours : RT @sportface2016: #Calciomercato | Paredes allontana #Messi dal #PSG: 'Un sogno immaginarlo con noi, ma non sarà così' - sportface2016 : #Calciomercato | Paredes allontana #Messi dal #PSG: 'Un sogno immaginarlo con noi, ma non sarà così' - LUIS_E_OJEDA : Leandro Paredes asegura que Lionel Messi no llegará al PSG - futbolfrances_ : Leandro Paredes asegura que Lionel Messi no llegará al PSG -