Napoli - Bassa Anaunia | pioggia di reti | finisce 12 - 0 | sugli scudi Osimhen

E' con 12 reti rifilate allaAnaunia che si apre la stagione del, che in particolare nel primo tempo era sceso in campo con una formazione e una veste tattica simili a quelle ufficiali. Primo tempo E' di Elmas ...Ultime notizie calcio- Andrea Petagna , attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine dell'amichevole contro ilAnaunia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:È di Elmas il primo gol ufficiale del nuovo Napoli di Spalletti, oggi impegnato nell’esordio stagionale allo Stadio di Carciato vinto per 12-0 (7-0) ..."Primo test stagionale, buone sensazioni", scrive su Instagram Matteo Politano, attaccante del Napoli, dopo la vittoria 12-0 in amichevole contro la Bassa Aunania nel ritiro di Dimaro-Folgarida.