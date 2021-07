Gp Silverstone | Leclerc | difficile godere al 100% ma incredibile

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 18 luglio 2021) Lewis Hamilton esplode di felicità sul podio didopo aver vinto il suo ottavo GP di Gran Bretagna. "È una emozione travolgente. È stata una gara fisicamente, il tempo è fantastico" dice. "Abbiamo il meglio. Il pubblico Migliore! Il pubblico di casa è il migliore! Grazie mille ragazzi. Onestamente, da nessuna parte andiamo ci sono folle come queste. Non hanno quello che abbiamo!". Poi si rivolge al pubblico: "Auguro a tutti di tornare a casa sereni ma questo è un sogno oggi poterlo fare davanti a tutti voi. Non ce l'avrei fatta senza il grande lavoro di Valtteri e di tutta la squadra. E' dura ma ho dato il massimo questa settimana. Sto ...