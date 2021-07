Francesco Oppini nella bufera | fa una gaffe sui social e il web si rivolta contro

(Di domenica 18 luglio 2021)è il figlio di Alba Parietti e di Franco. L’abbiamo visto in questi mesi protagonista al GF vip dove ha avuto modo di farsi conoscere. È stata per lui un’esperienza molto importante per farsi conoscere dal grande pubblico, ma anche perché sembra aver trovato una grande amicizia. All’interno della casa più spiata d’Italia, infattiha conosciuto Tommaso Zorzi e fin dai primi giorni l’intesa tra i due è apparsa piuttosto importante. Una volta usciti dalla casa i due hanno continuato a sentirsi e vedersi, mantenendo quindi questo rapporto così tanto stretto ed intimo. In queste ultime ore ...

Advertising

LaContiDel95 : Prelemi a cui sta simpatico Francesco Oppini fatevi avanti che voglio seguire gente nuova ! #PRELEMI - LexyLexotan : @Biancaflore3 Chi è Francesco Oppini? - MarioBro66 : Tommaso chiude con Oppini #tzvip #prelemi #tommasozorzi #Giulia - AleTznMC8 : Come ogni giorno mi chiedo: perché non ho un fidanzato come Francesco oppini? #likeoppini - Feffe1992 : RT @xcinefilax: “Francesco Oppini che inizia a spillare appena uscito dalla casa” perchè ha detto che la Ruta balla a favore di telecamera.… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Oppini

torna al centro delle polemiche dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5. In queste ore, infatti, si è reso protagonista di un episodio alquanto spiacevole durante una diretta ...Scoppia di nuovo la polemica sui social e tutto per via die di una notte brava insieme ai suoi amici. Al suo fianco ieri sera c'erano la sua compagna Cristina e i suoi due amici, Luca e Luca. Fin qui niente di male se non fosse che durante ...Francesco Oppini è il figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini. L'abbiamo visto in questi mesi protagonista al GF vip dove ha avuto modo di farsi conoscere. È stata per lui un’esperienza molto imp ...La gaffe in diretta Instagram per Francesco Oppini e i suoi amici. Nel dettaglio, Francesco Oppini in questi giorni di vacanza che sta trascorrendo anche in compagnia di alcuni am ...