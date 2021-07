Davigo, l’esempio di cosa non è un magistrato (Di domenica 18 luglio 2021) Non faremo l’errore che per una vita ha fatto Piercamillo Davigo, uno dei magistrati simbolo di Mani Pulite. Prendiamo perciò atto della notizia che arriva da Brescia, e che lo dà indagato per “abuso di atti di ufficio”, ma, fino a quando un giudice non si pronuncerà nelle sedi e nelle forme dovute, lo giudicheremo innocente. È l’inquirente che dovrà trovare le prove dell’eventuale reato e non certo l’indagato a trovarne a proprio discapito (se non nella misura in cui dovrà rispondere alle domande di chi indaga quando sarà). Il nostro atteggiamento non dipende da acquiescenza, indifferenza, magnanimità, e nemmeno solamente da una diversa visione della giustizia rispetto a ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 18 luglio 2021) Non faremo l’errore che per una vita ha fatto Piercamillo, uno dei magistrati simbolo di Mani Pulite. Prendiamo perciò atto della notizia che arriva da Brescia, e che lo dà indagato per “abuso di atti di ufficio”, ma, fino a quando un giudice non si pronuncerà nelle sedi e nelle forme dovute, lo giudicheremo innocente. È l’inquirente che dovrà trovare le prove dell’eventuale reato e non certo l’indagato a trovarne a proprio discapito (se non nella misura in cui dovrà rispondere alle domande di chi indaga quando sarà). Il nostro atteggiamento non dipende da acquiescenza, indifferenza, magnanimità, e nemmeno solamente da una diversa visione della giustizia rispetto a ...

loff2 : @cornobianco @VeritaBocca @lapalisse6 @gaiatortora L’esempio già glielo ha fatto Davigo. “Lasci tua figlia di 10 an… - DipRoss : @FridericusII @ComVentotene Davigo parla da magistrato che conosce gli atti processuali e sa bene cosa dice!Per ese… - MastriTina : @Markus70 @giuliaselvaggi2 L’esempio di Davigo era per il vicino accusato di abusi su minori. In quel caso, quanto… - luca79ind : @Pinucci63757977 @La_manina__ Davigo docet.. Indagato colpevole, fece l'esempio con una persona indagata per pedofilia. - LucaPattaya : @fattoquotidiano Davigo è l’esempio tipico di come non dovrebbe essere un magistrato, è completamente avulso dal concetto di giustizia -

