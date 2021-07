Britney Spears: “Non mi esibirò più finché sarò sotto tutela di mio padre” (Di domenica 18 luglio 2021) Britney Spears ha detto che non si esibirà più finché suo padre Jamie manterrà il controllo sulla sua carriera nell’ambito della tutela attribuitagli nel 2008. “Questa tutela ha ucciso i miei sogni – ha detto in un lungo post su Instagram – Quindi tutto ciò che ho è la speranza”. La popstar vuole porre fine all’accordo, definendolo “abusante”. La tutela è stata istituita dopo che suo padre, Jamie Spears, ha presentato una petizione a un tribunale per ottenere la tutela legale sulla cantante, preoccupato per la sua salute ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021)ha detto che non si esibirà piùsuoJamie manterrà il controllo sulla sua carriera nell’ambito dellaattribuitagli nel 2008. “Questaha ucciso i miei sogni – ha detto in un lungo post su Instagram – Quindi tutto ciò che ho è la speranza”. La popstar vuole porre fine all’accordo, definendolo “abusante”. Laè stata istituita dopo che suo, Jamie, ha presentato una petizione a un tribunale per ottenere lalegale sulla cantante, preoccupato per la sua salute ...

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Britney Spears: "Non salirò più su un palco finché sarò sotto il controllo di mio padre" "Finché mio padre gestisce ciò che indosso, dico, faccio o penso non mi esibirò su nessun palco". A scriverlo pubblicamente è Britney Spears che ora sembra aver preso una delle poche decisioni libere e autonome dei suoi ultimi anni. La protesta è nei confronti di suo padre Jamie, a cui dal 2008 il giudice ha affidato la ...

Britney Spears sfoga la sua rabbia contro il padre, 'lascio' "Lascio, non mi esibirò su nessun palcoscenico fino a che mio padre avrà la gestione di cosa posso indossare, dire, fare o anche pensare". Britney Spears sfoga la sua rabbia contro il padre - padrone su Instagram, e se la prende anche con la sorella Jamie Lynn. "Il mio cosiddetto sistema di sostegno mi ferisce profondamente!!!!", ...

Britney: “Niente più esibizioni finché mio padre avrà la gestione della mia vita” Su Instagram, Britney Spears attacca per l'ennesima volta il padre-padrone ed anche la sorella Jamie Lynn: "Lascio, non mi esibirò su nessun palcoscenico fino a che mio padre avrà la gestione di cosa ...

