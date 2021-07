ATP Bastad 2021, Casper Ruud trionfa sulla terra svedese. Federico Coria si arrende in due set (Di domenica 18 luglio 2021) Pronostici rispettati e Casper Ruud trionfatore a Bastad (Svezia). sulla terra rossa svedese il norvegese ha posto la sua firmata, vincendo per 6-3 6-3 il torneo e superando in Finale l’argentino Federico Coria (n.77 del mondo) in 1 ora e 28 minuti di gioco. Un match nel quale Ruud ha fatto valere la sua classifica (n.16 ATP) e la maggior consistenza tennistica al cospetto di un Coria che non aveva le armi per imporsi. Nel primo set l’avvio di Ruud è devastante: due break nel secondo e nel ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Pronostici rispettati etore a(Svezia).rossail norvegese ha posto la sua firmata, vincendo per 6-3 6-3 il torneo e superando in Finale l’argentino(n.77 del mondo) in 1 ora e 28 minuti di gioco. Un match nel qualeha fatto valere la sua classifica (n.16 ATP) e la maggior consistenza tennistica al cospetto di unche non aveva le armi per imporsi. Nel primo set l’avvio diè devastante: due break nel secondo e nel ...

