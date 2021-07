Un altro genere di mobilità (Di sabato 17 luglio 2021) Riflessioni su come uomini e donne si spostino in modo differente stanno portando diverse città europee a ripensare alcuni aspetti della propria urbanistica Leggi su ilpost (Di sabato 17 luglio 2021) Riflessioni su come uomini e donne si spostino in modo differente stanno portando diverse città europee a ripensare alcuni aspetti della propria urbanistica

Ultime Notizie dalla rete : altro genere Un altro genere di mobilità In un grafico, Bloomberg ha riassunto le caratteristiche di genere della mobilità nelle aree urbane. Gli uomini utilizzano più delle donne l'automobile e si muovono molto spesso in modo lineare, ...

Un altro genere di mobilità Il Post Un altro genere di mobilità Riflessioni su come uomini e donne si spostino in modo differente stanno portando diverse città europee a ripensare alcuni aspetti della propria urbanistica ...

