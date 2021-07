Sei giovanissimi profughi afgani scoperti a Desio nascosti su un Tir (Di sabato 17 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sei persone, un maggiorenne e 5 minori, dall’Afghanistan, nascosti dentro un Tir proveniente dalla Romania, che stava scaricando merce in un’azienda meccanica di Desio. E’ la scoperta fatta dai carabinieri di Desio durante un controllo ieri pomeriggio nella zona industriale di via Mascagni. nascosti all’interno di alcune casse dove erano contenuti componenti meccanici, sono stati tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd ... Leggi su ilnotiziario (Di sabato 17 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sei persone, un maggiorenne e 5 minori, dall’Afghanistan,dentro un Tir proveniente dalla Romania, che stava scaricando merce in un’azienda meccanica di. E’ la scoperta fatta dai carabinieri didurante un controllo ieri pomeriggio nella zona industriale di via Mascagni.all’interno di alcune casse dove erano contenuti componenti meccanici, sono stati tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd ...

Advertising

Assuntacarmenc2 : RT @claudio_2022: I sei ragazzini trovati chiusi in un camion partito dalla Romania. Si tratta di giovanissimi che hanno tra i 16 e 17 ann… - geokawa : RT @claudio_2022: I sei ragazzini trovati chiusi in un camion partito dalla Romania. Si tratta di giovanissimi che hanno tra i 16 e 17 ann… - Crudeli45198835 : RT @claudio_2022: I sei ragazzini trovati chiusi in un camion partito dalla Romania. Si tratta di giovanissimi che hanno tra i 16 e 17 ann… - claudio_2022 : I sei ragazzini trovati chiusi in un camion partito dalla Romania. Si tratta di giovanissimi che hanno tra i 16 e… - and_ea27 : @ShooterHatesYou @DaniNazza Sei anche in una regione sfortunata però, normalmente chi si è mosso subito all’apertur… -