Ratchet & Clank Rift Apart 'oltre' la difficoltà: 'I giochi non devono essere difficili per piacere' (Di sabato 17 luglio 2021) In una recente intervista con Axios, Mike Daly, game director di Insomniac Games e responsabile di Ratchet & Clank: Rift Apart, ha rivelato che il team di sviluppo ha recentemente rivalutato il proprio pensiero sulla difficoltà di un videogioco e che, alla luce di ciò, lo studio non si sente più in dovere di realizzare titoli difficili per soddisfare le esigenze dell'elite. "Abbiamo abbandonato questa specie di pensiero collettivo dove i giochi devono essere ardui e difficili per ... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 luglio 2021) In una recente intervista con Axios, Mike Daly, game director di Insomniac Games e responsabile di, ha rivelato che il team di sviluppo ha recentemente rivalutato il proprio pensiero sulladi un videogioco e che, alla luce di ciò, lo studio non si sente più in dovere di realizzare titoliper soddisfare le esigenze dell'elite. "Abbiamo abbandonato questa specie di pensiero collettivo dove iardui eper ...

