Pd | Oddati | ' da oggi al via Agorà | sarà occasione per avvicinare tanti | iscritti e non'

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "La piattaforma digitale delle Agorà Democratiche è online. Prende dunque vita il percorso voluto dal Partito Democratico che vuole ampliare e innovare sia gli spazi che le modalità di partecipazione democratica e la piattaforma è il luogo in cui discussioni e proposte troveranno vita. Una iniziativa di condivisione collettiva finalizzata alla costruzione di un'idea di futuro e di programma per il nuovo centrosinistra". Così Nicola Oddati, coordinatore delle Agorà Democratiche e membro della direzione nazionale del Partito Democratico. "Le pre Agorà - ha aggiunto - partiranno da Palermo il ...

