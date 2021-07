Ora è ufficiale: Ogunseye al Modena dal Cittadella (Di sabato 17 luglio 2021) Come vi avevamo anticipato ieri, Roberto Ogunseye era ormai prossimo al trasferimento al Modena dal Cittadella e oggi, è arrivata l’ufficialità. Questo il comunicato del Modena: “In data odierna, il Modena F.C comunica di aver ingaggiato l’attaccante Roberto Ogunseye (’95) nell’ultima stagione al Cittadella dove ha collezionato 42 presenze totali fra campionato, play off e Coppa Italia, sei le reti. Il neo attaccante gialloblù ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024“. Foto: Sito Modena L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Come vi avevamo anticipato ieri, Robertoera ormai prossimo al trasferimento aldale oggi, è arrivata l’ufficialità. Questo il comunicato del: “In data odierna, ilF.C comunica di aver ingaggiato l’attaccante Roberto(’95) nell’ultima stagione aldove ha collezionato 42 presenze totali fra campionato, play off e Coppa Italia, sei le reti. Il neo attaccante gialloblù ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024“. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

