La disperazione del papà, fresco vincitore del campionato: "Gianmaria è volato via a soli 6 anni"

Le foto a fine articolo. Il piccolo (nato nel settembre 2015) è venuto a mancare ieri pomeriggio molto probabilmente causa annegamento in seguito ad un malore a bordo piscina di un centro estivo in Altotevere nel perugino. CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA)- Una notizia struggente che non avremmo mai voluto dare ci è giunta in serata. Grave lutto per il tecnico del Porto d'Ascoli (che il 20 giugno scorso aveva vinto il campionato d'Eccellenza Marche ed era approdato per la prima volta in Serie D) calcio Davide Ciampelli (nato proprio a Città di Castello, dove torna spesso con la famiglia). Ieri pomeriggio (intorno alle ore 15,30) infatti è tragicamente scomparso il ...

