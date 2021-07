Forza Italia | Berlusconi continua a ‘salvare’ i conti in rosso del partito

Advertising

Corriere : La senatrice di Forza Italia favorevole al ddl Zan: «Abito con la mia compagna da 12 anni» - berlusconi : Qui è cominciata la mia avventura di imprenditore, nell’edilizia, nella televisione, nello sport. Qui è cominciata… - Antonio_Tajani : Oggi a Tolfa, per #Anuman2021, insieme a @Battilocchio e tanti giovani di @forza_italia. Ragazzi che amano la polit… - alexa5313 : RT @alessiodegiorgi: Tanti citano il bellissimo coming out di @BarbaraMasini_, Senatrice di @forza_italia. Andrebbe citata però per intero… - AnimaCeleste : RT @danieledv79: A Treviglio (BG) il pd/m5s candida a sindaco la compagna di un parlamentare eletto in Forza Italia ed ora in Cambiamo di T… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia

Sono dieci anni che, Lega e Fratelli d'fanno di tutto tranne che governare insieme… Tutti fanno finta di non saperlo, di non vedere, di non capire in un vortice ...I rientri dei primi giovani partiti per le o per le isole della hanno mostrato i rischi di un viaggio senza una immunità totale creata dalle due dosi di , necessaria per far fronte alladella ...La parlamentare di Forza Italia, che ha votato martedì contro le pregiudiziali di costituzionalità ma ha già espresso la necessità di una mediazione per salvare la legge dati i numeri in Senato, ha ...Da qui, ma anche da una forza tecnica che facilmente scivola nel virtuosismo. Il concerto si chiama Tandem ed è un prisma in cui si riflettono standard americani, canzoni italiane, il Brasile, temi da ...