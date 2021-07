Fedez, prima una furia e poi ironizza “Ma poi me ne restano mille …” (Di sabato 17 luglio 2021) Sono milioni le persone che giorno dopo giorno con costanza ed affetto seguono sui social Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia. Il rapper, sposato con l’amatissima influencer Chiara Ferragni, è solito condividere sui social qualsiasi momento della sua vita sia lavorativa ma anche privata. Chi lo segue sa bene infatti che oltre ai momenti felici l’artista è solito condividere anche i momenti meno belli e carichi di tensione. Nelle scorse ore però ha voluto condividere tramite Instagram un momento di gioia dovuto alla notizia di un trionfo in tribunale contro il Codacons. Ma esattamente che cos’è accaduto? La gioia di Fedez su ... Leggi su baritalianews (Di sabato 17 luglio 2021) Sono milioni le persone che giorno dopo giorno con costanza ed affetto seguono sui social, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia. Il rapper, sposato con l’amatissima influencer Chiara Ferragni, è solito condividere sui social qualsiasi momento della sua vita sia lavorativa ma anche privata. Chi lo segue sa bene infatti che oltre ai momenti felici l’artista è solito condividere anche i momenti meno belli e carichi di tensione. Nelle scorse ore però ha voluto condividere tramite Instagram un momento di gioia dovuto alla notizia di un trionfo in tribunale contro il Codacons. Ma esattamente che cos’è accaduto? La gioia disu ...

Advertising

Andrearey91 : @PontAcadLife @Avvenire_Nei Don’t worry fra in Po finite anche voi. E se prima erano solo i seguaci di Fedez. Ora s… - GossipItalia3 : Rovazzi per la prima volta parla del litigio con Fedez: “era un’amicizia vera” #gossipitalianews - launizzo : RT @AllMusicItalia: Classifica Radio EarOne settimana 28. Finito Euro 2020 al trio @Fedez, @AchilleIDOL & @OriettaBerti riesce l'impresa..… - redazionerumors : #Rovazzi per la prima volta parla del litigio con #Fedez: “era un’amicizia vera” ???? leggi le dichiarazioni complete… - napulegno79 : @LucillaMasini Si dai Fedez e consorte sono superiori a tutti,sono eccelsi e quindi dobbiamo accettare il concetto… -