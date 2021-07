Fabio Volo sceglie la Puglia: la vacanza è tra i trulli (Di sabato 17 luglio 2021) BARI - Anche Fabio Volo, noto conduttore radiofonico nonché attore e scrittore, ha scelto la Puglia per le sue vacanze estive: eccolo ritratto in una foto sui trulli di Ceglie Messapica, dove sta ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 17 luglio 2021) BARI - Anche, noto conduttore radiofonico nonché attore e scrittore, ha scelto laper le sue vacanze estive: eccolo ritratto in una foto suidi Ceglie Messapica, dove sta ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Fabio Volo sceglie la Puglia: la vacanza è tra i trulli - melomonaco86 : @chiaradzilla Io avrei chiesto “e Fabio volo invece?” - micittastato : In Lombardia si può volare a 400 metri d'altezza Ecco dove (mappe) nell'articolo di Fabio Marcomin - giobbe89270615 : Vero, tutto già scritto in dovessi libri di Fabio Volo. Basta leggerlo saltando una parola su tre è tutto diventa chiaro #pfizerdown - giobbe89270615 : @LucaBizzarri Vero, tutto già scritto in dovessi libri di Fabio Volo. Basta leggerlo saltando una parola su tre è tutto diventa chiaro -