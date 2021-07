Calciomercato Cagliari: Dalbert firma, Lykogiannis potrebbe partire (Di sabato 17 luglio 2021) Dalbert Henrique ha firmato ieri un contratto con il Cagliari: il brasiliano si gioca una maglia da titolare con Charalampos Lykogiannis Dalbert Henrique è (quasi) un nuovo giocatore del Cagliari. Il centrocampista dell’Inter ha firmato ieri un contratto che lo lega al club sardo tramite la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Il brasiliano – secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nuova Sardegna – dovrebbe giocarsi un posto da titolare con Charalampos Lykogiannis anche se il greco, davanti a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021)Henrique hato ieri un contratto con il: il brasiliano si gioca una maglia da titolare con CharalamposHenrique è (quasi) un nuovo giocatore del. Il centrocampista dell’Inter hato ieri un contratto che lo lega al club sardo tramite la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Il brasiliano – secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nuova Sardegna – dovrebbe giocarsi un posto da titolare con Charalamposanche se il greco, davanti a ...

Advertising

DiMarzio : #Cagliari, l'arrivo di #Dalbert per la firma con i rossoblù - DiMarzio : #Calciomercato, #Cagliari: c'è la firma di #Dalbert - Fprime86 : RT @CalcioPillole: C di Calciomercato, il punto di @nicoschira - Video . Asse caldo tra Inter e Cagliari, giornata di ufficialità per il M… - iosonorossoblu : Non lo so, Lyko era ormai una certezza mentre il nuovo arrivo è tutto da verificare... Cagliari, benvenuto Dalbert:… - Nerazzurrisiamo : -