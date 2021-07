A seguire i dieci comandamenti oggi si finisce al rogo (mediatico) (Di sabato 17 luglio 2021) “Un’asfissiante alleanza tra trono e altare teneva in cattività sudditi resi docili e controllabili grazie alla continua e costante diffusione di terrore, ignoranza e superstizione”. Mario Carparelli in “Giulio Cesare Vanini. Il filosofo, l’empio, il rogo” (Liberilibri) parla di un diciassettesimo secolo che somiglia al ventunesimo. Anche oggi rischia molto, non ancora il rogo ma l’ostracismo e la fame, chi rifiuta pubblicamente i terrori, le ignoranze e le superstizioni del momento: nel 2021 si chiamano ambientalismo, animalismo, femminismo, genderismo, immigrazionismo, omosessualismo, razzialismo… Anche oggi bisogna ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 luglio 2021) “Un’asfissiante alleanza tra trono e altare teneva in cattività sudditi resi docili e controllabili grazie alla continua e costante diffusione di terrore, ignoranza e superstizione”. Mario Carparelli in “Giulio Cesare Vanini. Il filosofo, l’empio, il” (Liberilibri) parla di un diciassettesimo secolo che somiglia al ventunesimo. Ancherischia molto, non ancora ilma l’ostracismo e la fame, chi rifiuta pubblicamente i terrori, le ignoranze e le superstizioni del momento: nel 2021 si chiamano ambientalismo, animalismo, femminismo, genderismo, immigrazionismo, omosessualismo, razzialismo… Anchebisogna ...

