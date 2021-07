Vicenza, adesca tre sorelle su Instagram fingendosi Colin Firth (Di venerdì 16 luglio 2021) Un’insegnante in pensione e le sorelle sono state agganciate da un uomo su Instagram che si è spacciato per il celebre attore Colin Firth. A maggio scorso il truffatore di Vicenza ha approfittato della sua somiglianza con Colin Firth e ha adescato le tre donne. L’uomo ha contattato una di loro, la 67enne insegnante in pensione, sostenendo di essere il famoso attore e di essere rimasto colpito dalle sue foto. Il truffatore fingeva un accento inglese e nelle videochiamate si mostrava benevolo nei loro confronti. Poi ha proposto loro di creare un sito web ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021) Un’insegnante in pensione e lesono state agganciate da un uomo suche si è spacciato per il celebre attore. A maggio scorso il truffatore diha approfittato della sua somiglianza cone hato le tre donne. L’uomo ha contattato una di loro, la 67enne insegnante in pensione, sostenendo di essere il famoso attore e di essere rimasto colpito dalle sue foto. Il truffatore fingeva un accento inglese e nelle videochiamate si mostrava benevolo nei loro confronti. Poi ha proposto loro di creare un sito web ...

Advertising

infoitcultura : Vicenza, truffatore si finge Colin Firth e adesca tre sorelle su Instagram - GiorgioAntonel1 : RT @fanpage: Il truffatore ha finto di essere Colin Firth per adescare ragazze su instagram - benjamn_boliche : RT @fanpage: Il truffatore ha finto di essere Colin Firth per adescare ragazze su instagram - fanpage : Il truffatore ha finto di essere Colin Firth per adescare ragazze su instagram - TerrinoniL : Vicenza, adesca insegnante su Instagram fingendosi Colin Firth -