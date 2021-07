Renzi contro il Pd | “Io non sono andato a destra | io sono sempre lì Loro sono diventati grillini e vogliono il reddito di cittadinanza”

Advertising

fattoquotidiano : IL CASO TV E LA CONFERENZA E siamo a tre. Sono le indagini a carico di Matteo Renzi. L’ultima l’ha annunciata lui s… - ilfoglio_it : Letta è sempre più diffidente verso Renzi, mentre crescono le lamentele dei parlamentari. Intanto i dem romani hann… - lucatelese : #Renzi raccoglie le firme contro il reddito di cittadinanza. In Arabia Saudita non si usa. - Nicola_Alberta : RT @laura_ceruti: Quando si ha la memoria corta e si raccintano cazzate, le unioni civili non sono merito della Cirinnà ma del coraggio di… - RobertoSignore7 : RT @chipswilliams1: 'Massacro giudiziario contro Renzi', l'ex ministro Costa scuote la politica Pagine di giornali fondate sul nulla che… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi contro

Il Fatto Quotidiano

... avvocato fiorentino facente parte del famigerato 'Giglio magico' died ex flirt della Boschi. Web in rivoltaSonia Bruganelli, che succede in aereoSul Green pass "sono d'accordo con Macron" ha detto Matteo. Per il presidente dei senatori di ... non capisco chi manifesta perplessitàuna modalità che rende liberi. L'alternativa che non ...Maryam Rajavi: Questa è prova del nove per capire se la comunità internazionale si impegnerà e tratterà con questo regime genocida o starà dalla parte del popolo iraniano. Discorsi di [...] ...Milioni di italiani hanno aspettato il vaccino come la salvezza, altri l’hanno accettato come un obbligo. Alcuni leader politici invece lo scansano ancora oggi come la peste, quasi fosse il virus e no ...