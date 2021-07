Nandez e l’Inter: perché è molto più di un’idea (Di venerdì 16 luglio 2021) Nahitan Nandez all’Inter: è un’idea, anzi molto più di un’idea. Confermiamo quanto anticipato stamattina, confermiamo soprattutto la possibilità di andare fino in fondo anche in prestito con diritto di riscatto. Tutto questo malgrado una clausola per il centrocampista leggermente superiore ai 35 milioni. I rapporti tra le società sono solidi, ci sono i margini per andare fino in fondo, occhio. Certo, molte cose vanno ancora sistemate, per esempio la posizione di Nainggolan (da sbloccare), quella di un’eventuale altra contropartita tecnica (Pinamonti è un nome, che confermiamo, non l’unico), eventuali e ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Nahitanal: è, anzipiù di. Confermiamo quanto anticipato stamattina, confermiamo soprattutto la possibilità di andare fino in fondo anche in prestito con diritto di riscatto. Tutto questo malgrado una clausola per il centrocampista leggermente superiore ai 35 milioni. I rapporti tra le società sono solidi, ci sono i margini per andare fino in fondo, occhio. Certo, molte cose vanno ancora sistemate, per esempio la posizione di Nainggolan (da sbloccare), quella di un’eventuale altra contropartita tecnica (Pinamonti è un nome, che confermiamo, non l’unico), eventuali e ...

Gazzetta_it : #calciomercato #Maran: 'Grinta, corsa, tecnica e duttilità. #Nandez è perfetto per l'@Inter' - FBiasin : #Nandez-#Inter: - I nerazzurri possono chiudere l'operazione solo con la formula del prestito. - Il giocatore inte… - AlfredoPedulla : #Nandez aspetta l’#Inter: si può anche in prestito con diritto e contropartite (#Dalbert e #Nainggolan, occhio anch… - sabrivitadastar : Di Marzio sul suo sito: l'Inter vuole chiudere per due esterni, #Nandez per la fascia destra e #Telles per la sinis… - jrbasket2015 : RT @marifcinter: L’Inter vuole prendere un giocatore per la fascia destra e uno per la sinistra. A sinistra primi contatti per il ritorno d… -