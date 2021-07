Milan femminile | ufficiale Giuliani | firma un triennale

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ilè molto attivo anche sul fronte: il club rossonero ha infatti annunciato l’arrivo di Lauratra i pali. La notizia era già nell’aria da diverse settimane, dopo che il portiere classe ’93, colonna della Nazionale, aveva lasciato la Juventus. “ACè lieto di annunciare di aver tesserato la calciatrice Laura. Il portiere italiano, punto fermo della Nazionale, dopo aver disputato alcune stagioni in Germania è rientrata in Italia nel 2017 dove ha giocato per la prima squadradella Juventus. Lauraha ...

acmilanyouth : Nasce il #MilanPrimavera femminile! ??? Le giovani rossonere saranno allenate da Mister Davide Corti Scopri i dettag… - sportface2016 : #Figc, ammenda al #Milan e a #Gazidis per la mancata partecipazione alla #Primavera femminile - sportface2016 : #MilanFemminile, ufficiale l'arrivo di Laura #Giuliani: contratto fino al 2024 - donnie_darko82 : Ne stiamo prendendo una al giorno. Milan Femminile>>PSG Femminile - sportli26181512 : Milan femminile, UFFICIALE: ecco Giuliani dalla Juventus! Presa la numero uno: Il Milan femminile ha un nuovo porti… -

