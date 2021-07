Messi | videomessaggio a un tifoso centenario | Hernan annota tutti i suoi gol VIDEO

(Di venerdì 16 luglio 2021) Lionelha inviato una unmolto speciale. Sui social sta spopolando il bel gesto dell’argentino, che ha voluto ringraziare Hernán Mastrangelo, un uomo di 100 anni che da diverso tempo ha preso l’abitudine di segnare su un’agendai gol segnati dal fuoriclasse. Julian, suo nipote, ha reso virali proprio quei taccuini dopo sono riportatii gol della Pulce. La stessa Pulce che ha voluto rispondere al: “Mi è venuta in mente la tua storia, mi sembra una follia. Io non salvo i miei gol in quel modo, ed è ...

Advertising

sportface2016 : #Calcio #Messi, videomessaggio a un tifoso centenario: il signor Hernan annota tutti i suoi gol (VIDEO) - infoitsport : Tifoso centenario annota tutti i suoi gol, la sorpresa di Messi: gli manda un videomessaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Messi videomessaggio

Sportface.it

... Roberto Speranza, con uncondiviso durante l'incontro: 'Promuovere la formazione ... E quindi ci siamoal lavoro in questa direzione, insieme alle università, per aprire nuovi corsi ...Nel 2015 alcuni membri del Comitato di villaggio vengonosotto indagine con l'accusa di ... ancora una volta per corruzione, ed è costretto a confessare i suoi crimini in un...Dall'Argentina la bella storia di Don Hernan, un tifoso di 100 anni che annota su un taccuino tutti i gol segnati da Messi, fin dal suo primo. Leo, appena lo ha saputo, ha voluto ringraziarlo personal ...Marco Verratti, il centrocampista abruzzese (di Manoppello) della nazionale italiana campione d'Europa, ha inviato un videomessaggio ...