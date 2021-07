Maxi frode fiscale ad Anzio: sequestrati beni per 15 milioni e denunciate 28 persone (VIDEO) (Di venerdì 16 luglio 2021) Una Maxi frode fiscale: la mente di tutto ciò un consulente fiscale di Anzio che, grazie a un ingegnoso pacchetto “chiavi in mano” da lui approntato, è riuscito a far evadere imposte e contributi per circa 15 milioni di euro a 22 società disseminate in tutta Italia. La Maxi frode fiscale è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso dell’operazione ribattezzata “We Pay”, hanno sequestrato beni mobili e immobili, per un valore corrispondente ai tributi non versati, nei confronti di 28 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) Una: la mente di tutto ciò un consulentediche, grazie a un ingegnoso pacchetto “chiavi in mano” da lui approntato, è riuscito a far evadere imposte e contributi per circa 15di euro a 22 società disseminate in tutta Italia. Laè stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso dell’operazione ribattezzata “We Pay”, hanno sequestratomobili e immobili, per un valore corrispondente ai tributi non versati, nei confronti di 28 ...

Anzio, maxi frode fiscale: sequestrati beni per circa 15 milioni Sky Tg24 Scoperta maxi frode fiscale ad Anzio. Sequestrati beni per 15 milioni Grazie a un ingegnoso pacchetto “chiavi in mano” approntato da un consulente fiscale di Anzio, 22 società disseminate in tutta Italia hanno evaso imposte e contributi per circa 15 milioni di euro. La ...

“Scoperta maxifrode, sequestrati beni per 15 milioni” "Scoperta maxifrode, sequestrati beni per 15 milioni". Anzio - Guardia di finanza - Operazione We Pay - 28 persone denunciate ...

