La trattativa Letta-Salvini e l' addio a Libero De Rienzo

(Di venerdì 16 luglio 2021) Potremmo scoprire che Enricopreferisce, dovendo trattare sul ddl Zan, farlo direttamente con Matteo. Forse è un modo per non dare a Matteo Renzi il ruolo di mediatore e la percezione pubblica di risolutore. E potremmo anche scoprire, in futuro, che questo schema non è occasionale. Si è detto, per il tentativo Renzi, che si trattava di una prefigurazione di un possibile metodo per arrivare a un accordo sul Quirinale. E, sempre con un grande forse, lo sblocco, dopo varie false partenze, del confronto pragmatico trasarebbe ugualmente capace di portare sviluppi quirinalizi. Potrebbe anche, però, ...

Il Foglio

Potremmo scoprire che Enrico Letta preferisce, dovendo trattare sul ddl Zan, farlo direttamente con Matteo Salvini. Forse è un modo per non dare a Matteo Renzi il ruolo di mediatore e la percezione pu ...