Advertising

istat_it : #Blangiardo Presidente #Istat presenta principali numeri #AnnuarioIstatIce Export merci 434 miliardi -9,7% nel 20… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Istat: export maggio -2% mese, 41,9% anno: (ANSA) - ROMA, 16 LUG - A maggio 2021 le esportazioni r… - fisco24_info : Istat: export maggio -2% mese, +41,9% anno: Import -0,3% sul mese precedente e +51,2% su anno - iconanews : Istat: export maggio -2% mese, +41,9% anno - ITADubai : RT @istat_it: #Blangiardo Presidente #Istat presenta principali numeri #AnnuarioIstatIce Export merci 434 miliardi -9,7% nel 2020 in fort… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat export

A maggio 2021 le esportazioni registrano un calo del 2% su aprile e un aumento del 41,9% su maggio 2020. Lo rileva l'sottolineando che per le importazioni si registra un calo dello 0,3% sul mese precedente e un aumento del 51,2% su base tendenziale. . La stima del saldo commerciale a maggio 2021 è positiva per ...A maggio 2021 l'stima una flessione congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'... La diminuzione su base mensile dell'è dovuta al calo delle vendite verso i mercati extra UE ( - ...ROME, JUL 16 - Italian exports rose 41.9% in May compared to May 2020, ISTAT said Friday. Imports were up 51.2% as economy activity gathered pace after the acute phase of the COVID pandemic, the stats ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 lug - "Un anno fa dicevo che superata l'emergenza avrebbe prevalso l'eccellenza del Made in Italy; a un anno di distanza, numeri alla mano, possiamo dire che ...