Advertising

dantecorneli : @robertodp1958 @LaMentina23 Io tenderei a dire che palle sti SUV. Capisco che chi li guida abbia il cazzo piccolo e… - infoitinterno : Incidente mortale a Concordia Sagittaria, perde la vita un 23enne - nuova_venezia : INCIDENTE MORTALE / E' accaduto verso le 18 di venerdì, la vittima viaggiava con una macchina sostitutiva - Carmela_oltre : RT @TgrRai: Sciopero al porto di Ravenna dopo l'incidente mortale sul lavoro avvenuto ieri. Il governo intervenga sul sistema degli appalti… - TgrRai : Sciopero al porto di Ravenna dopo l'incidente mortale sul lavoro avvenuto ieri. Il governo intervenga sul sistema d… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale

La Stampa

Alle 18 di oggi, venerdì 16 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 42, all'incrocio con via Violin nel Comune di Concordia Sagittaria per la fuoriuscita autonoma di un'...L'è avvenuto intorno alle 14:00, ora brasiliana. Il 51enne e suoi amici avevano pensato ... ma di essere riuscito a scampare all'attacco, uscendone illeso. Sono stati gli amici a ...Per cause in via di accertamento, la vettura Lancia Y di cui era alla guida è uscita di strada finendo contro un albero. I vigili del fuoco, arrivati da Portogruaro, hanno messo in sicurezza la ...Paura nella giornata di oggi, nel quartiere Appio Latino-Tuscolano, quando una donna è stata investita su via Enna. Il guidatore è subito sceso dall’auto per prestare soccorso alla vittima. I resident ...