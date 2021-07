F1, quanti giri dura la Sprint Race? Le tornate per definire la griglia di partenza (Di venerdì 16 luglio 2021) Saranno 17 le tornate che caratterizzeranno la prima Sprint Race della storia della F1, una gara inedita che si terrà domani pomeriggio. L’attesa è tanta per una corsa che assegnerà la pole-position e stabilirà la griglia di partenza per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021. Questa sfida, voluta dagli organizzatori, sarà un test in vista del prossimo anno. Se dovesse riscuotere successo ci dovremmo abituare a questo format che potrebbe diventare una normalità nell’attesissimo 2022, anno in cui assisteremo ad un’importante rivoluzione regolamentare. La Sprint Race di domani ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Saranno 17 leche caratterizzeranno la primadella storia della F1, una gara inedita che si terrà domani pomeriggio. L’attesa è tanta per una corsa che assegnerà la pole-position e stabilirà ladiper il Gran Premio di Gran Bretagna 2021. Questa sfida, voluta dagli organizzatori, sarà un test in vista del prossimo anno. Se dovesse riscuotere successo ci dovremmo abituare a questo format che potrebbe diventare una normalità nell’attesissimo 2022, anno in cui assisteremo ad un’importante rivoluzione regolamentare. Ladi domani ...

