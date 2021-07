Covid, coprifuoco in Catalogna e mascherina obbligatoria nei Pirenei Orientali. Ecdc: “Il 1 agosto i contagi saranno cinque volte più alti” (Di venerdì 16 luglio 2021) In Catalogna torna il coprifuoco, mentre nella regione dei Pirenei Orientali viene ripristinato l’obbligo di mascherina nello spazio pubblico. L’allarme legato ai contagi da variante Delta in Europa sta facendo vedere le prime conseguenze nel continente. Il Tribunale superiore di giustizia catalano ha autorizzato il coprifuoco tra le 1 e le 6 fino al 23 luglio, proposto dalla Generalitat, in 161 comuni della regione spagnola, tra cui anche Barcellona. E anche la regione francese, dopo l’annuncio del presidente Macron sulla richiesta del green pass per accedere ai locali e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Intorna il, mentre nella regione deiviene ripristinato l’obbligo dinello spazio pubblico. L’allarme legato aida variante Delta in Europa sta facendo vedere le prime conseguenze nel continente. Il Tribunale superiore di giustizia catalano ha autorizzato iltra le 1 e le 6 fino al 23 luglio, proposto dalla Generalitat, in 161 comuni della regione spagnola, tra cui anche Barcellona. E anche la regione francese, dopo l’annuncio del presidente Macron sulla richiesta del green pass per accedere ai locali e ...

