Covid-19, l’OMS lancia l’appello shock: “Prepararsi a nuove e più pericolose varianti” (Di venerdì 16 luglio 2021) A quasi un anno dall’annuncio del vaccino che avrebbe dovuto mettere all’angolo il coronavirus, pare davvero che la lotta alla pandemia mondiale sia ancora lontana dalla sua conclusione. Nonostante gli incoraggianti risultati della campagna di vaccinazione pare che la pandemia stia continuando ad imperversare con nuove ondate su tutto il globo. La variante Delta in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) A quasi un anno dall’annuncio del vaccino che avrebbe dovuto mettere all’angolo il coronavirus, pare davvero che la lotta alla pandemia mondiale sia ancora lontana dalla sua conclusione. Nonostante gli incoraggianti risultati della campagna di vaccinazione pare che la pandemia stia continuando ad imperversare conondate su tutto il globo. La variante Delta in L'articolo

Advertising

fattoquotidiano : L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) mette in guardia e avverte che la pandemia da Covid-19 non è assolutam… - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - Corriere : L’Oms sulla finale di Wembley: devastante contagio in diretta tv - infoitsalute : Roma, focolai Covid e variante azzurra : positivi in aumento nel Lazio. L'Oms: «Pagheremo caro quei festeggiamenti» - tribuna_treviso : [SALUTE] L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) mette in guardia e avverte che la pandemia da Covid-19 non è… -