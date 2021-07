Cosa fa la Nato nello Spazio? Rispondono Tabacci e Turner (Di venerdì 16 luglio 2021) “Sia dal punto di vista civile, sia da quello militare siamo fortemente dipendenti dallo Spazio, perciò vogliamo che sia un luogo di pace e non un dominio di conflitto”. Chiarisce così Patrick Turner, assistant secretary general della Nato per la “Defence policy and planning”, la posizione con cui l’Alleanza Atlantica si prepara ad agire all’interno del quarto dominio, quello che si estende oltre l’atmosfera. Il tema è stato al centro dell’evento “Lo Spazio della Nato”, organizzato oggi dalle riviste Formiche e Airpress in collaborazione con la Nato Public Diplomacy Division. ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 luglio 2021) “Sia dal punto di vista civile, sia da quello militare siamo fortemente dipendenti dallo, perciò vogliamo che sia un luogo di pace e non un dominio di conflitto”. Chiarisce così Patrick, assistant secretary general dellaper la “Defence policy and planning”, la posizione con cui l’Alleanza Atlantica si prepara ad agire all’interno del quarto dominio, quello che si estende oltre l’atmosfera. Il tema è stato al centro dell’evento “Lodella”, organizzato oggi dalle riviste Formiche e Airpress in collaborazione con laPublic Diplomacy Division. ...

