Borsa: Europa apre in rialzo, sui mercati torna l'ottimismo (Di venerdì 16 luglio 2021) Le Borse europee aprono in rialzo. Dopo alcune sedute in fibrillazione sui mercati scattano le prese di profitto mentre restano i timori sull'inflazione, nonostante le rassicurazioni della Fed, e sull'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Le Borse europee aprono in. Dopo alcune sedute in fibrillazione suiscattano le prese di profitto mentre restano i timori sull'inflazione, nonostante le rassicurazioni della Fed, e sull'...

Advertising

ansa_economia : Borsa:Milano chiude in calo con Europa,pesano energia e auto. Brilla Amplifon, bene Mps. Lo spread tra Btp e Bund a… - ansa_economia : Borsa:Europa chiude in calo tra timori inflazione e petrolio. Londra (-1,12%), Francoforte (-1,01%), Parigi (-0,99%… - ansa_economia : Borsa:Europa resta in calo dopo Wall Street,pesa il petrolio. Vendite su energia e auto, l'euro in flessione sul do… - ansa_economia : Borsa: l'Europa peggiora, tonfo di alcuni tecnologici. Tonfo tecnolgici, giù i petroliferi, male molte banche. #ANSA - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa punta a reazione dopo calo di ieri, future in lieve rialzo -