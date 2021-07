Variante Delta, “possibile che viaggiatori restino bloccati all’estero” (Di giovedì 15 luglio 2021) Coronavirus, contagi e Variante Delta: arriva l’avviso per chi è in partenza. I cittadini italiani che intendono pianificare viaggi all’estero dovranno infatti contemplare “anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo” fuori dal Paese in caso i test- molecolare o antigenico – diano risultato positivo. Questo l’avvertimento della Farnesina, che ieri ha rilasciato sul proprio sito una nota dal titolo ‘Emergenza sanitaria COVID-19: raccomandazioni viaggi all’estero’. “Da gennaio 2020 – si legge -, perdura in tutto il mondo l’emergenza sanitaria causata da COVID-19. Tutti coloro che intendano recarsi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) Coronavirus, contagi e: arriva l’avviso per chi è in partenza. I cittadini italiani che intendono pianificare viaggidovranno infatti contemplare “anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo” fuori dal Paese in caso i test- molecolare o antigenico – diano risultato positivo. Questo l’avvertimento della Farnesina, che ieri ha rilasciato sul proprio sito una nota dal titolo ‘Emergenza sanitaria COVID-19: raccomandazioni viaggi’. “Da gennaio 2020 – si legge -, perdura in tutto il mondo l’emergenza sanitaria causata da COVID-19. Tutti coloro che intendano recarsi ...

