Ufficiale | Tounkara passa dalla Viterbese al Cittadella

(Di giovedì 15 luglio 2021) La U.S.1908 comunica che Mamadouè stato ceduto a titolo definitivo all’A.S.. Il Presidente Marco Arturo Romano e tutta la società desiderano ringraziare Mamadou per quanto fatto con i colori gialloblù. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Emilio Volpicelli, ex attaccante del Matelica è il primo colpo del mercato della Viterbese. Mamadou Tounkara, l'ex attaccante Primavera della Lazio, saluta la Viterbese per approdare in Serie B al Cittadella.