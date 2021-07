Olimpiadi Tokyo 2021, nel tiro a segno doppio impegno per Lorenzo Bacci e Sofia Ceccarello. Da definire la coppia mista (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo la presentazione ufficiale della squadra dell’Italia che sarà in gara alle Olimpiadi di Tokyo nel tiro a segno, ora, secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Tokyo 2020, si conoscono le startlist delle varie specialità. Da definire la coppia mista italiana della carabina, che certamente vedrà protagonista Sofia Ceccarello. Sesta partecipazione consecutiva per Marco De Nicolo (la prima a Sydney 2000), che ha centrato il pass nella carabina libera 3 posizioni 50 metri, mentre è alla sua seconda Olimpiade Riccardo ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo la presentazione ufficiale della squadra dell’Italia che sarà in gara alledinel, ora, secondo quanto riportato dal sito ufficiale di2020, si conoscono le startlist delle varie specialità. Dalaitaliana della carabina, che certamente vedrà protagonista. Sesta partecipazione consecutiva per Marco De Nicolo (la prima a Sydney 2000), che ha centrato il pass nella carabina libera 3 posizioni 50 metri, mentre è alla sua seconda Olimpiade Riccardo ...

