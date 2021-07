L’Ue apre il fronte con Ungheria e Polonia (Di giovedì 15 luglio 2021) L’Unione europea è sempre più prona alle istanze della lobby Lgbt e contro i Paesi che osano sfidare l’ideologia progressista dominante. Come riporta l’agenzia Adnkronos, la Commissione Ue lanciato due procedure di infrazione, con due lettere di messa in mora, per la tutela dell’eguaglianza e dei diritti fondamentali: una contro Budapest per la legge, adottata InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 15 luglio 2021) L’Unione europea è sempre più prona alle istanze della lobby Lgbt e contro i Paesi che osano sfidare l’ideologia progressista dominante. Come riporta l’agenzia Adnkronos, la Commissione Ue lanciato due procedure di infrazione, con due lettere di messa in mora, per la tutela dell’eguaglianza e dei diritti fondamentali: una contro Budapest per la legge, adottata InsideOver.

