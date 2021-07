Leonor e Sofia di Spagna | primo impegno «da grandi» senza i genitori

(Di giovedì 15 luglio 2021) Che fossero cresciute (in gran fretta) era cosa nota, ma insieme senza i genitori Leonor e Sofia di Spagna non si erano ancora mai viste. L’occasione è arrivata il 14 luglio, quando le due sorelle, 15 anni e mezzo e 14, hanno partecipato all’One Tree for Europe Program, un progetto che ha come scopo la messa a dimora di nuove piante contro il disboscamento.

lau67to : @erikaconlakappa @fiamma1990 Anche a me piace come le stanno facendo conoscere, anche la causa che hanno scelto per… - lau67to : Che carine, @erikaconlakappa e @fiamma1990, l'avevate visto? Finalmente da sole a un atto! Leonor è più empatica di… -

Vogue Italia

Il Re Felipe VI e Letizia Ortiz hanno iniziato una lunga settimana di atti ed eventi ufficiali in cui potremo vedere anche la Principessa e l'Infanta Sofía in alcuni degli appuntamenti. In questa occasione si sono recati recentemente a Roncisvalle per partecipare alla cerimonia di commemorazione dell'anno giacobino 2021 - 2022. Letizia di Spagna è tornata in pubblico insieme a suo marito Felipe e le figlie Leonor e Sofia. Per l'occasione ha scelto uno strepitoso tailleur pantalone bianco, reso ultra chic dal top ...